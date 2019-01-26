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В Страсбурге зарегистрировано уже более 4000 жалоб против Украины из-за последствий агрессии РФ

Суббота, 26 января, 2019

60% всех жалоб против Украины, поданных в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, касаются последствий российской агрессии на востоке Украины и нарушений прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил секретарь ЕСПЧ Родерик Лидделл.

«Всего в реестре Суда (по состоянию на начало 2019-го года) находилось 4369 индивидуальных жалоб о событиях в Крыму и на востоке Украины, поданных против Украины», — заявил он. Ранее сообщалось, что Украина вошла в первую тройку по количеству жалоб против нее в ЕСПЧ. Всего в суде зарегистрировано 7267 жалоб против Украины. Это означает, что жалобы, связанные с российской агрессией, составляют около 60% всего массива «украинских» дел.

Количество жалоб, в которых единственным или вторым ответчиком указана Россия, существенно ниже. «Есть около 400 таких жалоб», — отметил секретарь ЕСПЧ.

Необходимо отметить, что за прошлый год количество дел существенно возросло. По состоянию на начало 2018-го года в Страсбурге было зарегистрировано около 3800 жалоб против Украины и около 240 жалоб против РФ.

Председатель Суда Гвидо Раймонди также сообщил, что ЕСПЧ рассматривает ряд дел «Украина против России»: «Сейчас есть пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против России. Две из них рассматривает Большая палата — по Крыму и восточной Украине, еще три — в палатах суда».

Помимо общих жалоб на нарушения прав человека в Крыму и на территории ОРДЛО суд рассматривает дела о незаконном вывозе в Россию детей из детских домов на Донбассе; о политических заключенных и о нападении России на украинские военные корабли в Черном море.

Европейская правда



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