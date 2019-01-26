В ДТП на трассе пострадали четыре человека

Авария с участием Daewoo Lanos и ВАЗ произошла на трассе «Лиман-Бахмут-Горловка».

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Согласно информации, в ДТП пострадали оба водителя и два пассажира. Всех с травмами различной степени тяжести пришлось госпитализировать в больницу Бахмута.