В Горловке снова кадровые изменения

Как сообщил блоггер Никита Синицин, в ходе аппаратного совещания в горадминистрации от «ДНР» заявили об очередных кадровых назначениях.

Так, место главы администрации Центрально-городского района занял экс-глава Калининского района Олег Подустов, Калининский же район возглавила Елена Матенчук.

Интересно, что бывший глава Центрально-городского района Борис Рымарь был уволен, как говорится, «в никуда». По сведениям Синицина, «за теперь уже бывшим чиновником нарыли такие прегрешения, что предпочли уволить».

Напомним, в августе с руководства именно этого района сняли Алексея Ивахненко и перевели в Никитовский район, а его место занял как раз Рымарь.