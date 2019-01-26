Фронтовая Горловка: вечером стреляли на западе и севере

В пятницу горожане сообщили о двух эпизодах, во время которых стреляли достаточно интенсивно.

Вечером некоторое время продолжались боевые действия на торецком направлении (в районе шахты им.Гагарина) и у Зайцево. Кроме стрелкового применялось крупнокалиберное вооружение и гранатометы.

Кроме того, в «ДНР» заявили, что днем ранее в результате обстрела были выбиты оконные стекла в одной из квартир в доме на ул.Шашурина. Пострадавших нет.

25-го января неспокойно было в районе авдеевской промзоны, под Спартаком. Песками, Марьинкой, Водяным, Широкино, Саханкой и Станицей Луганской.