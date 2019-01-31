Выборы-2019: как голосовать жителям в зоне ООС

ЦИК упростила процедуру для голосования гражданам, которые находятся на неподконтрольных территориях, или являются внутренними переселенцами.

Процедура голосования на выборах-2019 для жителей в зоне ООС, или внутренне переселенным похожа на ту, которая применяется к тем, кто не будет голосовать по месту регистрации.

Для жителей неподконтрольных территорий даже работает упрощенная процедура изменения места голосования, однако о такой необходимости необходимо сообщить не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

Избирателям, которые имеют прописку ОРДЛО, нужно прийти в ближайший Государственный реестр избирателей.

При себе нужно иметь паспорт и написать заявление с просьбой о временном изменении места голосования. Главным отличием является то, что тем, кто зарегистрирован на неподконтрольных территориях, не понадобятся документы, которые подтверждают необходимость изменения места голосования.

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