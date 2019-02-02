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Украинским силовикам передали конфискованные автомобили

Суббота, 2 февраля, 2019

Подразделения ВСУ и МВД получили три легковушки, два внедорожника и грузовик.

СЕТАМ передал автомобили на нужды Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Представленные автомобили – все на еврономерах. Были переданы три легковушки, два внедорожника и грузовик. Из представленного автопарка, копам достался BMW X5 (Главное управление нацполиции в Черниговской области), а спасателям – VW PASSAT (Также Черниговская область). Еще четыре машины отправляются на нужды военных.

Общая сумма переданного имущества – около 2,3 млн гривен.

Как рассказали сайту «Сегодня» в ДП «СЕТАМ», в 2018 году в рамках совместного проекта СЕТАМА и Минюста по безвозмездной передаче нереализованного конфискованного имущества на необходимость Вооруженных сил Украины и непосредственно в зону проведения ООС были переданы 84 автомобиля на сумму около 21,2 млн грн.

Сегодня



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