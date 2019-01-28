«Замороженные» годы: как теряют стаж и пенсию переселенцы из Донбасса

Одними из наиболее пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины оказались пенсионеры из Донецкой и Луганской областей. Чтобы получить заработанную годами труда пенсию, придется решить непростую дилемму: выехать из дома или же совершать поездки, пересекая фактически линию фронта, томясь в многочасовых очередях. Не все из них это выдерживают, случается, что умирают на блокпостах, как умерли под Горловкой 10-го января сразу трое мужчин – их сердца не выдержали.

Однако наряду с этими проблемами конфликт создает неудобства для людей, которые выходят на заслуженный отдых с 2014-го года, и от них не спасает даже выезд на подконтрольную Украине территорию.

Вот уже несколько лет внутренние переселенцы из Донбасса, обращающиеся в Пенсионный фонд для оформления и начисления пенсии, сталкиваются с серьезной проблемой, вместо решения которой с весны 2018-го года «стараниями» Кабинета министров добавилась новая.

Есть печать «ДНР» – нет стажа

Все беды, с которыми сталкиваются внутренние переселенцы из Донбасса, выходящие на пенсию, имеют корни в двух событиях.

Первой и основной причиной «пенсионных» проблем внутренних переселенцев является самопровозглашенный статус «Донецкой народной республики».

В теории, существующий с 2004-го года электронный пенсионный реестр хранит в себе данные о трудовом стаже и страховых платежах в Пенсионный фонд Украины официально трудоустроенных работников. Однако трудовой стаж и пенсионные выплаты до внедрения в ПФ электронного документооборота пенсионерам по-прежнему приходится подтверждать на бумаге.

Этого прямо требует пункт № 1 «Порядка подтверждения трудового стажа для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней» утвержденного Кабинетом министров Украины Постановления № 637 от далекого 1993 года.

И если у жителей, как говорят, «большой Украины», никогда не работавших на Донбассе, проблем с документальным подтверждением стажа, как правило, нет, то у внутренних переселенцев из территорий, контролируемых самопровозглашенными «народными республиками», с этого момента начинается сплошное разочарование.

Бумажное подтверждение собственной работы на предприятии всегда берется в архиве последнего, однако во время беспорядков весны 2014-го года, переросших в вооруженный конфликт, ни одно предприятие не озаботилось вывозом архивов. Да, собственно, и возможности такой у них не было.

В результате даже выехавшие на подконтрольную Украине территорию жители Донбасса для подтверждения стажа были обязаны обращаться в архивы предприятий и учреждений, оставшиеся в «ДНР». На документах, выданных предприятиями и организациями с неподконтрольной территории, значилась «гордая» надпись — «Донецкая народная республика». Разумеется, в ПФ Украины подобные справки не признают, и если пенсионеру не удается добыть документ без печати, подтвердить свой стаж на практике он не может.

Впрочем, есть надежда уговорить архив в «ДНР» выдать справку без печати «народной республики», что, во-первых, очень сложно, а во-вторых, может и не помочь.

«Согласно законодательству, в пенсионный стаж зачисляется учеба в высшем учебном заведении, но лишь на стационаре, что должно подтверждаться записью в трудовой книжке. Происходить это должно без отрыва от учебы, то есть хронологически запись должна указывать 5 лет, в течение которых ты учился. В моей трудовой книжке стояла запись о 6 годах учебы, что вызвало в Пенсионном фонде вопрос – я пояснил, что брал академический отпуск в связи с заболеванием, которое тогда лечил. Для подтверждения от меня потребовали справку из вуза, которую мне удалось добыть без печати «Донецкой народной республики», однако эти слова оказались на угловом штемпеле документа. Итог — справку в Пенсионном фонде не признали, и я потерял 5 лет стажа учебы в стационаре», — рассказал вышедший на пенсию в 2018-м году горловский предприниматель Сергей, ныне живущий в Киеве.

Со схожей ситуацией столкнулась донетчанка Дарья, которая без справки с предприятия, расположенного в «ДНР», не может подтвердить стаж, необходимый для выхода на пенсию по льготной «сетке».

«Проблемы возникли вокруг записи в трудовой книжке, в которой написано, что я работала 10 лет водителем трамвая, но по закону, как пояснили в Пенсионном фонде, на пенсию по льготе могут выходить водители именно пассажирского трамвая. Поэтому от меня попросили предоставить справку с места работы, в которой было бы написано, что я работала водителем именно пассажирского трамвая. Однако взять такую справку в Донецке без печати «ДНР» я не могу, а с этой печатью документ не признают в Пенсионном фонде. В целом я не теряю эти годы, но они пойдут как общий стаж, выходит, что льготный выход на пенсию мне не положен и нужно работать для выхода на пенсию на общих основаниях еще 7-8 лет», — поведала свою историю Дарья, ныне живущая в Киевской области.

Впрочем, для Дарьи это не единственная проблема, с которой она столкнулась при оформлении пенсии. До работы водителем трамвая она около 10 лет проработала ткачихой, и подтвердить то, что этот стаж тоже льготный, может только справкой с места работы – из Донецка. Понятно, что на справке также будет печать «ДНР», обесценивающая сам документ. На электронный пенсионный реестр надежды нет, поскольку в тот период он не велся.

«В результате, если у меня не получится доказать в суде, что я работала водителем именно пассажирского трамвая, то я могла бы выйти на пенсию в 56 лет по ткацкому стажу… Но доказывать это мне опять придется в суде», — приводит свою печальную арифметику Дарья.

Разнообразие подобных историй поражает, а пострадать могут не только работники, но и предприниматели.

«ЧП я оформил в 2002-м году на едином налоге, который платил в налоговую, и больше никаких выплат с меня брать не полагалось. Налоговики же сами распределяли мои платежи, отправляя часть в бюджет, часть — в фонды социального страхования. Лишь когда я начал оформлять пенсию, выяснилось, что большую часть моего единого налога налоговики отправляли в бюджет, в Пенсионный же фонд в разные годы попадало от 25 до 60% моих платежей по единому налогу. Например, в 2004-м году у меня взносами в ПФ обеспечен стаж в 5 месяцев и 21 день, в 2006-м году – 3 месяца и 23 дня, в 2008-м и вовсе 2 месяца и 18 дней. Только с 2011-го года все мои платежи по единому налогу стали проходить полностью по ПФ, и я получил год стажа за каждый год своего предпринимательства. За период же с 2004 по 2010 годы мне насчитали лишь около 3 лет стажа за счет средств, переводившихся налоговиками. Однако появилась другая проблема – с 2002-го по 2004-й годы свидетельств уплаты мной единого налога, в том числе на ПФ, в электронном виде нет. Для подтверждения уплаты мне необходимо получить справку по месту регистрации в 2002-2003 годах, то есть в Горловской налоговой. Сотрудники переехали в Бахмут, но архивы остались в неподконтрольной Горловке, и получить оттуда справку без печати «ДНР» — невозможно», — сетует все тот же горловчанин Сергей.

Вообще же, как признался Сергей, с учетом учебы в вузе, неподтвержденной справкой, вольностями налоговиков с единым налогом в 2004-2010 годах и пропавшим периодом 2002-2003 годов он потерял около 11 лет стажа.

«В общем стажа хватило на 25 лет, для выхода на пенсию — впритык, но хватило. Назначили, правда, вследствие всего этого минимальную пенсию, но я особо не претендую – привык полагаться на себя в бизнесе. Но невероятно обидно», — сетует Сергей.

Долги – заморозить

Другой проблемой, добавившейся для внутренних переселенцев, обращающихся за назначением им пенсии, стало Постановление Кабинета министров Украины № 335 от 25-го апреля 2018-го года.

Правительственный документ вносил изменения в существующий порядок осуществления социальных выплат внутренне переселенным лицам, который установлен Постановлением Кабмина № 365 от 8-го июня 2016-го года.

Согласно действующему механизму назначения или возобновления выплаты пенсии, после обращения в Пенсионный фонд последний обязан провести проверку поданных будущим пенсионером документов. Процедура, даже в случае отсутствия проблем с невозможностью подтвердить свой стаж документами без печати «ДНР», довольно длительная и включает в себя, например, проверку работниками Фонда социальной защиты населения с обследованием места жительства пенсионера. В результате прохождения процедуры формируется список, который передается в ПФ, где и происходит окончательное начисление пенсии.

В случае же, если в ПФ возникают вопросы к документам, как было указано выше, внутренний переселенец получает до 3 месяцев на предоставление дополнительных документов.

Но даже если потребности в подобных документах не возникает и переселенец из Донбасса получает право на пенсию, выплачивать ее начнут не сразу.

Своим постановление № 335 от 25-го апреля 2018-го года Кабмин внес изменения в пункт 15 порядка назначения внутренне переселенным лицам социальных выплат. Как и прежде, датой назначения пенсионных и прочих платежей остается день подачи заявления ВПЛ в Пенсионный фонд, меняется лишь судьба долгов государства.

С учетом проверки, необходимости предоставить дополнительные документы, от дня подачи заявления до принятия решения о назначении пенсии проходит время, иногда — не один месяц. Согласно постановлению № 365, орган, осуществляющий социальные выплаты, был обязан вернуть средства за период, прошедший с даты заявления до дня фактического решения о назначении пенсии. А вот постановление Кабмина № 335 поручает «учитывать» суммы долга, выплата же их должна будет производиться на условиях отдельного порядка, разработанного Кабмином.

Когда будет разработан подобный порядок – неизвестно даже приблизительно, в результате каждый пенсионер из Донбасса, оформивший пенсию с мая 2018-го года, превратился в невольного кредитора Пенсионного фонда, который должен ему деньги. Причем от этого долга не спасает даже отсутствие проблем с подтверждением стажа.

«Назначение пенсии прошло без проблем – вопросов поданные мною документы не вызвали, однако все эти проверки заняли около четырех месяцев. В результате пенсия мне была назначена и текущие платежи осуществляются, но Пенсионный фонд должен мне пенсионные выплаты за 4 месяца, прошедшие с даты моего заявления до решения о назначении пенсии по возрасту. Когда будет осуществляться эта выплата — неизвестно, поэтому в настоящий момент я готовлю документы для иска в суд», — рассказал донетчанин Андрей, живущий ныне в столице.

Собственно, в подобные условия попал фактически каждый пенсионер из Донбасса, оформивший пенсию после 25-го апреля 2018-го года, превратившись в невольного кредитора ПФУ, взыскать деньги с которого можно лишь после разработки Кабмином порядка выплаты долгов ВПЛ по социальным выплатам либо же через суд.

Иного не дано.

Никита Синицин, 112