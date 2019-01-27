 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Дом для переселенцев из Горловки стоил на полмиллиона дороже, чем в объявлении. В ДонОГА назвали причину

Воскресенье, 27 января, 2019

Многодетной семье переселенцев из Горловки купили дом в Славянске за два миллиона гривен за счет бюджетных средств. В тоже время в объявлении о продаже этого дома в интернете его стоимость — 1,5 миллиона гривен.

Заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз в комментарии ТСН заявил, что именно в такую сумму комиссия оценила дом и именно такую цену хотели бывшие хозяева.

«В эту цену еще входит вся мебель, которая там остались, оборудование, две стиральные машины, кухня, газовая плита, бойлеры», — сказал он.

В тоже время бывшая хозяйка дома Раиса Портаненко утверждает, что объявлений о продаже дома не давала.

«Я даже не знаю. Может быть фирмы так делают. Я тоже шла покупать квартиру — одна цена стоит, а пришла — другая. Это же просто объявление», — рассказала она.

Глава ДонОГА Александр Куць, в свою очередь, такую разницу в цене пояснил тем, что в общую конечную стоимость недвижимости входят также экспертная оценка, стоимость земли, нотариальные услуги и обстановка, которую владельцы оставили в доме.

Также Куць обнародовал фотографии платежных поручений, в которых указано, что деньги за жилье выплачены его бывшей владелице полностью.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования