Дом для переселенцев из Горловки стоил на полмиллиона дороже, чем в объявлении. В ДонОГА назвали причину

Многодетной семье переселенцев из Горловки купили дом в Славянске за два миллиона гривен за счет бюджетных средств. В тоже время в объявлении о продаже этого дома в интернете его стоимость — 1,5 миллиона гривен.

Заместитель руководителя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз в комментарии ТСН заявил, что именно в такую сумму комиссия оценила дом и именно такую цену хотели бывшие хозяева.

«В эту цену еще входит вся мебель, которая там остались, оборудование, две стиральные машины, кухня, газовая плита, бойлеры», — сказал он.

В тоже время бывшая хозяйка дома Раиса Портаненко утверждает, что объявлений о продаже дома не давала.

«Я даже не знаю. Может быть фирмы так делают. Я тоже шла покупать квартиру — одна цена стоит, а пришла — другая. Это же просто объявление», — рассказала она.

Глава ДонОГА Александр Куць, в свою очередь, такую разницу в цене пояснил тем, что в общую конечную стоимость недвижимости входят также экспертная оценка, стоимость земли, нотариальные услуги и обстановка, которую владельцы оставили в доме.

Также Куць обнародовал фотографии платежных поручений, в которых указано, что деньги за жилье выплачены его бывшей владелице полностью.

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