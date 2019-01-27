В «ДНР» связали повышение цен на продукты со снегом

«Министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов связал повышение цен на продукты со снежной погодой.

«В этом году зима достаточно снежная. <…> Естественно, это сразу отразилось на стоимости доставки [продуктов], она выросла на 40-50%», — заявил он.

По его словам, сейчас «ДНР» рассчитывает на эффект от отмены или снижения «заградительных пошлин», в том числе на кондитерские изделия, безалкогольные напитки и другие товары.

Ранее в «ДНР» связали со снежной погодой невывоз мусора.