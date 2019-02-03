В Горловке поймали убийцу, совершившего преступление еще в 2015-м году

Злоумышленнику длительное время удавалось скрываться от правосудия, но, несмотря на попытки запутать следы, подозреваемый был задержан.

Все началось с того, что потерпевший предложил девушке вступить с ним в половую связь за вознаграждение, та рассказала о произошедшем своему ранее неоднократно судимому приятелю. После того, как девушка зашла в квартиру жертвы, злоумышленник постучал в дверь и когда потерпевший открыл, набросился на него с кулаками. Избитого мужчину он оттащил на диван и с помощью подруги связал ему ноги и руки.

Оставив задыхающуюся жертву, гости обыскали квартиру в поисках наживы, а перед уходом фигурант решил скрыть следы преступления – зашел на кухню и открыл вентиль газовой плиты, надеясь на то, что взрыв уничтожит все улики…