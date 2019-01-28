Директора «Стиролбиофарма» в «ДНР» назвали «человеком года»

Церемония чествования лауреатов состоялась в Донецке.

В числе номинантов оказался лишь один представитель Горловки. Им стал директор ООО «Стиролбиофарм» Максим Лебедев.

Как говорится в сообщении, «под руководством Максима Владимировича предприятие вышло на новый уровень: в производство вышли новые виды биологически активных добавок, в целом расширился ассортимент препаратов, которые охотно приобретают в аптеках».

Всего лауреаты конкурса «Человек года» были определены в 17 номинациях.