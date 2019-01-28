В Торецке нашли тайник с боеприпасами

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил на своей странице в Facebook.

25-го января сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки обнаружили на чердаке нежилого дома в Торецке схрон боеприпасов в количестве 30 шт. РПГ-7; 20 шт. — гранат Ф-1; 2918 — патронов 5,45 мм и 7,62 мм.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Изъятые в соседнем с Горловкой городе боеприпасы переданы в ГСЧС Украины из состава Объединенных сил для их дальнейшей утилизации.



