В «ДНР» отменили «переводные экзамены» в школах

На подконтрольной «ДНР» части территории Донецкой области отменили «переводные экзамены» в школах.

Отмечается, что «минобразования ДНР» издало указ об отмене таких «экзаменов» в 6, 7, 8 и 10 классах. По словам учителей, полученные баллы на результаты годовой отметки никакого влияния не имели.

Также в 2019-м году от обязательной итоговой аттестации освободили и выпускников среднего профессионального образования.

В тоже время, по словам заместителя «министра образования» Андрея Удовенко, в школах введут проверочные работы по аналогии с теми, что проводятся в России.

«Переводные экзамены» для школьников были введены «ДНР» несколько лет назад.

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