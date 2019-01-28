Фронтовая Горловка: в воскресенье тихо не было

Горожане продолжают ежедневно сообщать о нарушениях тишины.

Днем неспокойно было на западном и северо-западном направлениях, причем временами стреляли достаточно интенсивно.

Вечером еще несколько выстрелов зафиксировали в районе шахты им.Гагарина, а позднее стрелковое слышали в Енакиево.

В штабе ООС по итогам минувших суток заявили лишь об одном нарушении режима прекращения огня — вблизи поселка Новотошковское. В «ДНР» сообщили об обстрелах в районе авдеевской промзоны, боях под Марьинкой и Александровкой, на Приазовье.