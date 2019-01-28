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В Горловке из-за гололеда погиб мужчина

Понедельник, 28 января, 2019

В то же время пользователи соцсетей вчера заявляли, что жертвами непогоды стали два человека.

Накануне местные жители писали о серьезном гололеде, который сковал городские улицы, но то, что от этого начнут гибнуть люди не ожидал никто. Одно за другим в интернете появились сообщения о смерти сразу двух мужчин в районе центрального рынка. Согласно информации, оба погибли подскользнувшись на льду и при падении ударившись головой об землю.

Глава горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько подтвердил лишь один летальный исход.

«Обстоятельства смерти на центральном рынке. Тупик Николай Степанович. 25.12.1967 г.р. Уманская 2/17. Стало плохо, упал около магазина «Веста». Видимых повреждений нет. С гололедом не связано. Предварительно – сердце. Окончательный диагноз после вскрытия», – заявил он.

Мнения горожан по поводу происшествий разделились, но все уверены в одном — без надобности из дома выходить не следует.



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