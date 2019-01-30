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За неделю через КПВВ на Донбассе не пропустили 126 человек

Среда, 30 января, 2019

Сто двадцать шесть человек получили отказ в пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях в течение минувшей недели, — сообщает пресс-центр Объединенных сил. 

«Всего за указанный период в установленном порядке через линию разграничения было оформлено 246 700 граждан и 29 100 транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 126 лицам», — говорится в сообщении.

Все КПВВ на линии разграничения функционировали в штатном режиме по графику зимнего периода.

«В то же время представители контролируемых РФ самопровозглашенных органов власти шесть раз нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении времени их работы. Так, по отдельным решениям командования ОС была продолжена работа контрольных пунктов и пограничниками дополнительно оформлено и пропущено через линию разграничения 309 граждан на 119 автомобилях», — отмечает пресс-центр.

За указанный период пограничными нарядами был обеспечен пропуск через линию разграничения гражданина Украины, который воспользовался программой «Тебя ждут дома».

Пограничными нарядами в пределах действующих дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено: 10 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки, и 2 незаконных идентификационных документа, выданных в ОРДЛО.

К административной ответственности в КПВВ было привлечено 9 граждан, которые пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска, иностранец — за нарушение правил пребывания на территории Украины и гражданин Украины, который эксплуатировал транспортное средство с несоответствием номеров агрегатов .

При исполнении служебных обязанностей в КПВВ военнослужащие ГПСУ из состава Объединенных сил зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. Все правонарушения задокументированы, а граждане, которые предлагали неправомерную выгоду, переданы представителям Национальной полиции.

ОстроВ



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