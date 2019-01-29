Сайдик сообщил, что подготовлен новый план урегулирования конфликта на Донбассе, который придет на смену Минским соглашениям

В процессе интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Украину должны участвовать ОБСЕ, ООН и специально созданное агентство Евросоюза, заявил автор проекта, спецпредставитель ОБСЕ на минских переговорах Мартин Сайдик.

В декабре 2018 года Совету министров ОБСЕ был представлен новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские соглашения. Об этом в интервью австрийской газете Kleine Zeitung, опубликованном 28 января, рассказал автор плана, специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик.

По его словам, российское и украинское представительства в ОБСЕ имели возможность ознакомиться с планом.

Дипломат назвал Минские договоренности «не совсем четко прописанными». Так, ОБСЕ не может организовать проведение местных выборов, для этого потребуется помощь ООН, сказал он.

Согласно его идее, ООН и ОБСЕ должны действовать на Донбассе под общим руководством специального представителя. Военный и полицейский компоненты возьмет на себя ООН, наблюдательная миссия ОБСЕ продолжит свою деятельность, отметил Сайдик.

Также предлагается создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, по примеру того, что действовало после войны на Балканах. Это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с руководством миссии ООН и ОБСЕ, но при этом быть автономным. Спецпредставитель подчеркнул, что ситуация на востоке Украины отличается от той, что существовала во время интеграции Восточной Славонии в Хорватию.

Новый мирный план должен быть подписан руководителями стран «Нормандской четверки», а также ратифицирован парламентами Украины и РФ, что существенно отличает его от Минских соглашений, подчеркнул Сайдик.

Местному населению должны быть гарантированы языковые права, кроме того, предполагается осуществить масштабную амнистию, добавил он. Представители ОРДЛО участвуют в минском процессе и «должны быть услышаны после принятия нового всеобъемлющего соглашения», заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о предполагаемой численности военной и полицейской миссий ООН на Донбассе, он сказал, что она пока не подсчитывалась, однако не будет достигать 20 тыс. человек, «как некоторые об этом говорят».

Гордон