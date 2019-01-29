 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

С начала года на Донбассе при пересечении КПВВ умерли девять человек

Вторник, 29 января, 2019

В январе участились смертельные случаи при пересечении линии разграничения на Донбассе.

Пожилые люди, которые в основном вынуждены пересекать блокпосты, не выдерживают изнурительной дороги и многочасового ожидания. Так, менее чем за месяц, на КПВВ Донбасса умерли 9 человек.

Последний случай произошел 28-го января — на «нулевом» блокпосту вблизи КПВВ «Станица Луганская» Луганской области умер мужчина 1951 г. р. Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся в сторону неподконтрольной территории, прошел проверку на украинском КПВВ и ждал, пока процедуру пройдут его родные.

Возле Горловки 10 января на КПП «ДНР» умерли трое мужчин, а спустя несколько дней здесь же скончалась женщина.

В 2018 году более 50 человек скончались во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе.

Вчасно

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования