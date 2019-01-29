С начала года на Донбассе при пересечении КПВВ умерли девять человек

В январе участились смертельные случаи при пересечении линии разграничения на Донбассе.

Пожилые люди, которые в основном вынуждены пересекать блокпосты, не выдерживают изнурительной дороги и многочасового ожидания. Так, менее чем за месяц, на КПВВ Донбасса умерли 9 человек.

Последний случай произошел 28-го января — на «нулевом» блокпосту вблизи КПВВ «Станица Луганская» Луганской области умер мужчина 1951 г. р. Вместе с женой и сыном пенсионер направлялся в сторону неподконтрольной территории, прошел проверку на украинском КПВВ и ждал, пока процедуру пройдут его родные.

Возле Горловки 10 января на КПП «ДНР» умерли трое мужчин, а спустя несколько дней здесь же скончалась женщина.

В 2018 году более 50 человек скончались во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе.