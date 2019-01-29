Фронтовая Горловка: вечером было очень громко

По итогам понедельника горожане рассказали, что запад давно так не гремел.

Около полудня появились сообщения об автоматных и пулеметных очередях в стороне шахты им.Гагарина. Ближе к вечеру здесь снова «работало» стрелковое и крупнокалиберное вооружение. В 19 час. стрелять начали и в районе Зайцево, где также применялись гранатометы.

В дальнейшем, по словам жителей разных жилмассивов, было слышно и стрелковое, и тяжелое, при этом гремел не только запад, но уже и юго-запад, да так, что некоторые горожане сообщали о вибрации в своих квартирах.

28-го января огонь также велся в районе Бетманово (Красный партизан), авдеевской промзоны, Спартака, аэропорта Марьинки в окрестностях Донецка, Широкино и Саханки — на востоке от Мариуполя, возле Крымского, Новотошковского, Донецкого и Желобка — на Луганщине.