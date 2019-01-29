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Защитник «Шахтера» Я.Ракицкий теперь будет выступать за «Зенит»

Вторник, 29 января, 2019

Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер» (Донецк).

«Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии «горняков». За первую команду он дебютировал в августе 2009-го года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба.

ФК «Шахтер» благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его «оранжево-черное» сердце, — говорится в сообщении футбольного клуба.

Как сообщили на официальном сайте «Зенита», контракт с игроком рассчитан на 3,5 года, при этом сумма трансфера не называется.



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