В Светлодарске ребенка изъяли из семьи из-за ожогов на теле

В соседнем с Горловкой городе по результатам рейдов в четырех семьях, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, из двух семей изъяли детей, а против матерей составили административные материалы за невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции, в проинспектированных семьях большинство детей не достигли школьного возраста. Малыши проживали в ужасных условиях. На момент визита комиссии дети были раздеты и не мыты, а в доме было очень грязно и холодно.

В одной из семей, в которой воспитывается трое детей, у четырехлетнего мальчика на ягодицах обнаружили ожоги. Мать ребенка не позаботилась о том, чтобы малыша осмотрели медики и назначили ему лечение. В результате рейда детей из двух семей изъяли и доставили в больницу на реабилитацию.

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