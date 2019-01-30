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В рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 10 позиций, но все равно осталась за пределами первой сотни

Среда, 30 января, 2019

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2018″, где Украина заняла 120-е место среди 180 стран мира.

«Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат — 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 — 30 баллов, 130-е место)» — говорится в сообщении, на официальном сайте Transparency International.

«Такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути», — отметил исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

Transparency International отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018-й год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019-й год.

Большинство рекомендаций были проигнорированы властью. «Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014-м году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли», — отметили в Transparency International.

Transparency International разработала рекомендации для украинской власти на 2019-й год, среди которых перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, продолжение реформы публичных закупок.

МинПром



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