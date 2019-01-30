В рейтинге восприятия коррупции Украина поднялась на 10 позиций, но все равно осталась за пределами первой сотни

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2018″, где Украина заняла 120-е место среди 180 стран мира.

«Украина несколько улучшила свои показатели. Ее результат — 32 балла и 120-е место среди 180 стран. Таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 — 30 баллов, 130-е место)» — говорится в сообщении, на официальном сайте Transparency International.

«Такой результат не соответствует декларируемым нашей страной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищению от коррупции всех сфер жизни. Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути», — отметил исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик.

Transparency International отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018-й год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019-й год.

Большинство рекомендаций были проигнорированы властью. «Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014-м году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли», — отметили в Transparency International.

Transparency International разработала рекомендации для украинской власти на 2019-й год, среди которых перезапуск НАПК, внедрение надлежащей автоматической проверки деклараций и мониторинга уровня декларантов, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, продолжение реформы публичных закупок.

МинПром