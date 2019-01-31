На КПВВ ежедневно нарушаются правила перемещения товаров на десятки и сотни тысяч грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Так, 25-го января наряды Краматорского и Донецкого пограничных отрядов совместно с работниками ГФС на КПВВ «Марьинка», «Майорское» и «Новотроицкое» пресекли три таких попытки. Через линию соприкосновения пытались провезти косметические средства, автозапчасти и аудиоинтерфейс на общую сумму более 160 тысяч гривен.

На следующий день на этих же контрольных пунктах въезда/выезда правоохранители предупредили еще четыре случая нарушений правил перемещения товаров. Так, через линию соприкосновения пытались провезти парфюмерию и бытовую технику на общую сумму около 200 тысяч гривен.

28-го января пограничники вместе с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ «Майорское», «Гнутово» и «Новотроицкое» пресекли очередные три таких попытки. На временно неподконтрольную территорию Украины пытались провезти офисную техніку и комплектующие к ней, автозапчасти, табачные изделия, кофе и смартфоны на общую сумму почти 65 тысяч гривен.

Товары изъяты представителями фискальной службы для осуществления дальнейшего процессуального оформления.