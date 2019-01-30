Фронтовая Горловка: режим прекращения огня по-прежнему не соблюдается

Боевые действия жители Горловки слышали на протяжении всего дня.

Так, в первой половине вторника неспокойно было на западе и севере города. Вечером же снова «зашумела» сторона Гольмовского, а позднее — шахты им.Гагарина. Ближе к 21 час. бои продолжались как на юго-западе/западе, так и на севере/северо-востоке.

Кроме того, горожанами периодически фиксировались перепады напряжения.

29-го января стреляли под Авдеевкой, Спартаком, Песками, Марьинкой и Трудовскими. На мариупольском направлении огонь велся у Гнутово, Водяного, Ужовки, Широкино и Саханки, а на луганском — в районе Первомайска, Крымского и Вольного. При обстрелах применялись минометы и гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое вооружение.