В.Медведчук предлагает внести в Конституцию Украины изменения, определяющие статус «автономного региона Донбасс»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук на съезде 29 января заявил, что политсила предлагает создать на Донбассе автономный регион.

«Наш план-концепция предполагает три раздела: законодательный, административный и раздел, касающийся порядка и процедуры его внедрения. Согласно плану-концепции, предусматривающему создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. Третий принцип, который является базовым, – то, что наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюциях Совбеза ООН, отвечает декларации нормандского [переговорного] формата [по урегулированию ситуации на Донбассе] и, самое главное, – действующему законодательству Украины. Мы предлагаем изменения в Конституцию, которые предопределят статус автономного региона Донбасс», – заявил политик.

По его словам, план соответствует действующей конституции Украины.

«Мы сейчас не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством. Мы сейчас говорим, что мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция. Это не то, что мы предлагаем изменить, – это то, что мы имеем… А если это есть и если это предусмотрено Конституцией, то почему мы не используем это как ресурс мирного урегулирования?», – заявил Медведчук.

Согласно ст. 2 Конституции Украины, страна является унитарным государством. Согласно ст. 133, систему административно-территориального устройства Украины составляют: Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села.

Гордон