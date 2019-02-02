Кто будет лечить Донбасс?

Пятый год на Донбассе идет война. На неподконтрольной части территорий Донецкой и Луганской областей проживает все меньше мирного населения.

Причин снижения численности населения несколько, но одной из них является снижение качества медицинского обслуживания на фоне увеличения численности больных. На примере «ДНР» попробуем разобраться в ситуации.

Пообщавшись с местными врачами и «потенциальными пациентами» (у меня там остался небольшой бизнес), я, мягко говоря, ужаснулся. В «республиках» сложилась крайне неблагоприятная ситуация. Так, со второй половины 2014-го года на неподконтрольной территории Донецкой области резко возросло количество заболевших онкологией, туберкулезом и ВИЧ-СПИДом. При этом, по состоянию на конец 2018-го года, среди врачей в «ДНР» около 40% вакантных мест. В текущем году критическую ситуацию со специалистами «власти республики» пытаются решить путем присвоения всем медработникам статуса «военнообязанных». В Донецке рассчитывают, что это остановит массовые увольнения медработников, которые не хотят работать за 100 долларов США.

Итак, начнем разбираться в ситуации с данных «республиканского министерства здравоохранения». В первом полугодии 2015-го года на временно неподконтрольной территории «официально зарегистрирован 26 781 случай ВИЧ-инфекции (показатель пораженности населения составляет – 1 157,4 на 100 тыс.)». По их же данным, наиболее высок данный показатель в городах: Донецк, Торез, Харцызск, Кировское, Енакиево, а также в Тельмановском районе. Количество пациентов, состоящих на диспансерном учете, составляет 15 687 чел., в том числе с диагнозом СПИД — 3 635 чел. Показатель распространенности ВИЧ – 678 на 100 тыс. Стоит обратить внимание, что в период с 2016-го по 2019-й годы «официальные данные» не публиковались. По мнению украинских специалистов, объективных данных о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в ОРДЛО не существует, а эффективная система борьбы там отсутствует.

Кроме того, в 2017-м году в «ДНР» сложилась критическая ситуация с заболеваемостью туберкулезом и сопутствующими заболеваниями. Местные врачи заявляют, что показатель возрос на 54%, а «летальных случаев зафиксировано свыше 75″. Но российские издания, в частности «Комсомольская правда», ссылаясь на «министерство здравоохранения республики», попытались убедить нас в обратном. Указанное издание разместило информацию о том, что в 2017-м году в «ДНР» «удалось добиться снижения показателей роста туберкулеза, заболеваемость которым снизилась, по сравнению с довоенным временем, на 21%. Смертность от этого заболевания в текущем году, по сравнению с довоенным периодом, снизилась на 53 процента». Но дело в том, что «чиновниками» и журналистами был не учтен один важный фактор. Эти данные, впрочем, как и другие статданные, получены благодаря большому количеству выехавших с этой территории больных из-за возросшей эмиграции. Не стоит исключать того, что статистику подправили в угоду российским кураторам. О реальном положении дел с лечением и профилактикой этого опасного для общества заболевания остановимся ниже.

Довольно непростой проблемой следует считать психоэмоциональное состояние находящихся в «ЛДНР» людей. Нахождение жителей так называемых «республик» в состоянии постоянного стресса из-за боевых действий и затяжной депрессии привело к большому количеству сердечно-сосудистых заболеваний.

Получить из открытых источников хоть какие-то заслуживающие доверия сведения о ситуации в здравоохранении «ДНР» не представилось возможным. В так называемом профильном «министерстве» они являются закрытыми, а их разглашение приравнивается к «госизмене». Почему статистика о заболеваниях стала «государственной тайной», догадаться не сложно.

Но в разговорах с местными врачами удается узнать, что уровень онкологических больных в городах Донецк, Макеевка и Горловка за годы войны значительно вырос. По самым сдержанным оценкам пульмонологов, уровень заболевания туберкулезом, в том числе с открытой формой, превысил довоенные показатели как минимум в три раза, и тенденции в этой области медицины вызывают серьезное беспокойство специалистов. И это не удивительно. Со второй половины 2014-го года в Донецком областном и Донецком городском тубдиспансерах закупки дезинфицирующих средств, содержание стационаров (в том числе моющие средства, стирка белья и т. д.) не проводятся. К чему это может привести, догадаться не сложно.

На этом фоне также вызывает обеспокоенность информация о том, что в январе 2019-го года уже во все больницы и поликлиники так называемой «ДНР» пришли телефонограммы, в которых указывается о невозможности финансирования закупок дезинфицирующих и моющих средств. Деньги на ремонт медицинского оборудования, транспорта и находящихся на балансе зданий будут выделяться по остаточному принципу.

В относительно привилегированном положении находятся госпитали для бойцов «ЛДНР». Однако следует отметить, что и в этой расходной части бюджета «республик» также вводится жесткая экономия средств. Согласно подписанным членами НВФ контрактам, при получении инвалидности во время боевых действий пострадавшему причитается компенсация, в среднем в размере 600 тыс. руб. Однако на руки они получают от 40 до 100 тыс. руб. Остальные средства им обещают выплатить при наличии дополнительного финансирования. Согласно неписанным правилам, часть этой задолженности «оседает» в карманах чиновников, а остальные деньги «зависают» в отчетах по долговым обязательствам перед «защитниками». Кроме того, в январе 2019 года по социальным и медицинским учреждениям «ДНР» разосланы новые правила начисления выплат материальной помощи тем, кто получил инвалидность во время боевых действий. В лучших советских традициях им необходимо собрать новый пакет документов, в том числе медицинских, для подтверждения полученных во время боевых действий ранений. Учитывая тотальную бюрократизацию во всех структурах «республики», данные нововведения приведут к реальному сокращению данных выплат членам вооруженных формирований «ДНР».

Довольно красноречивым примером «заботы» о людях региона является распиаренная российскими СМИ кампания с так называемой «гуманитарной программой по воссоединению народа Донбасса». В рамках профинансированного РФ проекта, со всех российских информационных площадок декларировали оказание медицинской, материальной, консультативной и другой помощи жителям подконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей. Но поскольку раскрученная кампания вызвала обратную реакцию населения «республик», проект ушел из информационного пространства в небытие. Жители «ЛДНР» стали активно жаловаться во все возможные инстанции на дискредитацию и показушную бесплатную медицину для населения контролируемой Украиной части Донбасса. При этом жители «освобожденных территорий» как платили, так и продолжают платить за весь спектр медицинских услуг.

Отдельной, но также показательной темой «заботы» о здоровье людей является вопрос с поставкой медикаментов в «республики». Для жителей ОРДЛО не новость, что врачи рекомендуют приобретать лекарства на «большой земле» (так называют Украину). Поставляемые в «республики» препараты из РФ могут содержат в себе мел, кальций или другие безвредные вещества. Аптеки «ЛДНР» переполнены лекарствами с граничным сроком годности и контрафактными медикаментами, которые могут нанести существенный вред здоровью пациентов.

В Москве прекрасно знают о критической ситуации в здравоохранении «ЛДНР», но с 2014-го года достаточных финансовых средств на нужды мирного населения не выделялось ни из РФ, ни в «республиках». А когда Кремль уйдет из Донбасса, сотни тысяч больных туберкулезом, ВИЧ-СПИДом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкобольных и людей с расстроенной от затяжной депрессии и войны психикой придется лечить, а возможно, и спасать украинским врачам.

Алекса Раковский, 112