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Закон о порядке подчиненности религиозных общин официально опубликован

Четверг, 31 января, 2019

Сегодня документ вступит в силу.

В «Голосе Украины» опубликовали закон о порядке подчиненности религиозных общин двумя третями голосов присутствующих № 2673-VIII.

Документ предусматривает изменение подчиненности религиозной организации путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений к уставу религиозной общины.

Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины, их могут созвать члены такой общины.

«Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав принимаются не менее как двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом», — говорится в законе.

Решение об изменении подчиненности удостоверяется подписями членов общины, которые поддержали такое решение.

Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

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