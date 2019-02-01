За три дня к ПЦУ присоединились сразу 25 приходов

По количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.

В Православную церковь Украины активно продолжают переходить общины Московского патриархата.

Так, за период 27-29 января решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины приняли 25 церковных общин в разных областях страны.

По состоянию на 27 января, в Православную церковь Украины перешли уже 164 прихода

Согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины, по-прежнему, лидирует Винницкая область.

Винницкая область – 36

Волынская область – 23

Днепропетровская область – 2

Донецкая область – 0

Житомирская область – 10

Закарпатская область – 2

Запорожская область – 1

Ивано-Франковская область – 2

Киев – 3

Киевская область – 6

Кировоградская область – 1

Крым – 0

Луганская область – 0

Львовская область – 11

Николаевская область – 1

Одесская область – 3

Полтавская область – 0

Ровенская область – 7

Севастопольский городской совет – 0

Сумская область – 0

Тернопольская область – 9

Харьковская область – 0

Херсонская область – 0

Хмельницкая область – 26

Черкасская область – 10

Черниговская область – 4

Черновицкая область – 7

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