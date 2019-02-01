За три дня к ПЦУ присоединились сразу 25 приходов

По количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.
В Православную церковь Украины активно продолжают переходить общины Московского патриархата.
Так, за период 27-29 января решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины приняли 25 церковных общин в разных областях страны.
По состоянию на 27 января, в Православную церковь Украины перешли уже 164 прихода
Согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины, по-прежнему, лидирует Винницкая область.
- Винницкая область – 36
- Волынская область – 23
- Днепропетровская область – 2
- Донецкая область – 0
- Житомирская область – 10
- Закарпатская область – 2
- Запорожская область – 1
- Ивано-Франковская область – 2
- Киев – 3
- Киевская область – 6
- Кировоградская область – 1
- Крым – 0
- Луганская область – 0
- Львовская область – 11
- Николаевская область – 1
- Одесская область – 3
- Полтавская область – 0
- Ровенская область – 7
- Севастопольский городской совет – 0
- Сумская область – 0
- Тернопольская область – 9
- Харьковская область – 0
- Херсонская область – 0
- Хмельницкая область – 26
- Черкасская область – 10
- Черниговская область – 4
- Черновицкая область – 7
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