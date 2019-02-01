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За три дня к ПЦУ присоединились сразу 25 приходов

Пятница, 1 февраля, 2019

По количеству переходов общин в новую церковь Украины лидирует Винницкая область.

В Православную церковь Украины активно продолжают переходить общины Московского патриархата.

Так, за период 27-29 января решение о переходе из подчинения бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины приняли 25 церковных общин в разных областях страны.

По состоянию на 27 января, в Православную церковь Украины перешли уже 164 прихода

Согласно последним данным, по количеству переходов общин в новую церковь Украины, по-прежнему, лидирует Винницкая область.

  • Винницкая область – 36
  • Волынская область – 23
  • Днепропетровская область – 2
  • Донецкая область – 0
  • Житомирская область – 10
  • Закарпатская область – 2
  • Запорожская область – 1
  • Ивано-Франковская область – 2
  • Киев – 3
  • Киевская область – 6
  • Кировоградская область – 1
  • Крым – 0
  • Луганская область – 0
  • Львовская область – 11
  • Николаевская область – 1
  • Одесская область – 3
  • Полтавская область – 0
  • Ровенская область – 7
  • Севастопольский городской совет – 0
  • Сумская область – 0
  • Тернопольская область – 9
  • Харьковская область – 0
  • Херсонская область – 0
  • Хмельницкая область – 26
  • Черкасская область – 10
  • Черниговская область – 4
  • Черновицкая область – 7

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