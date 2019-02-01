Начать миротворческий процесс под эгидой ООН на Донбассе блокирует Россия — Волкер

В четверг, 31 января специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация не дает начать миротворческий процесс под началом ООН на Донбассе.

Об этом сообщил Волкер во время телефонного брифинга из Брюсселя, передает Радио Свобода.

По его словам, российская сторона полностью блокирует вышеупомянутый процесс.

Также Волкер во время своего разговора прокомментировал новый мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдика.

«Фундаментальным вопросом является то, Россия готова согласиться с тем, чтобы международная миротворческая миссия заменила российские войска и создала настоящий мир и безопасность на Донбассе. Если Россия готова на это согласиться, то это бы происходило под мандатом ООН, и ООН могла бы создать настоящую среду безопасности, которая бы позволила выполнить Минские соглашения и закончить конфликт», — считает Курт Волкер.

Но главной проблемой, по мнению Волкера, является то, что РФ не соглашается с тем, чтобы на Донбасс были введены миротворческие силы, также страна отрицает то, что она оккупировала украинскую территорию.

Напомним, специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик сообщил, что в декабре 2018-го года Совету министров ОБСЕ был представлен новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские соглашения.

По его словам, и российское, и украинское представительства в ОБСЕ имели возможность ознакомиться с планом.

Фокус