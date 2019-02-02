За год ВСУ пополнили более 30 тысяч контрактников

Министр обороны рассказал о количестве новых контрактников в украинской армии в 2018 году и обеспечении солдат квартирами.

Больше 30 тыс. военнослужащих в 2018 году подписали контракт с Вооруженными силами Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает РБК-Украина.

По его словам, «после 2020 года перед нами стоят те же задачи. От того, насколько качественно мы проведем работы, будет зависеть, насколько мы будем способны защищаться».

Полторак отметил развитие военной инфраструктуры в Украине.

«Мы продолжаем работу по развитию военной инфраструктуры. Мы приобрели более тысячи квартир за последний год. Построили 60 объектов на базе учебных центров», — сказал министр.

Корреспондент