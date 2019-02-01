Поступления от трудовых мигрантов достигли около $ 11 млрд – НБУ

Нацбанк ожидает замедления роста поступлений от работающих за границей украинцев.

От трудовых мигрантов в 2018-м году денежные поступления в Украину выросли до $ 11 млрд. Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«В прошлом году объем таких поступлений составил около $ 11 млрд.», — сказала она.

По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019-м году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.

По оценкам Нацбанка, в 2017-м году украинцы на заработках прислали в Украину $ 9,3 млрд., то есть на $ 2 млрд. больше, чем считалось ранее.

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