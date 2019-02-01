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Кабмин вернул газовую норму для потребителей без счетчиков

Пятница, 1 февраля, 2019

В ноябре 2018-го года Верховный Суд отменил действие установленных Кабмином в 2016-м году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996-го года с более высокими нормами потребления.

Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м (газовая плита и водонагреватель).

«Было 3,3 кубических метра на человека — почему человек сейчас должен платить 9,8 кубометра? Это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме. Было 3,3 — будет 3,29″, — заявил Гройсман и добавил, что счета с завышенными нормами можно не оплачивать.

Кроме того, Кабмин решил возложить установку счетчиков газа населению на Нафтогаз, вместо облгазов.

«Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли, а те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходимо просто и элементарно сделать учет. Значит, нам нужен счетчик», — заявил он.

«Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из пунктов, которые мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать Нафтогазу Украины обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, там есть пункт, чтобы Минэкономики учли деньги, которые будут использованы Нафтогазом на установку счетчиков, в финансовом плане Нафтогаза», — сказал Гройсман и добавил, что эта работа должна быть выполнена в сжатые сроки.

Страна.ua



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