 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

«Стирол» переводят в режим простоя

Суббота, 2 февраля, 2019

В «ДНР» не смогли запустить химический концерн, расположенный в Горловке. Главной причиной называется угроза  обострения военной ситуации.

Как заявил нынешний лидер самопровозглашенной республики Денис Пушилин, «планы по запуску завода были, но ввиду обострения боевых действий, большой вероятности возникновения техногенной катастрофы в случае обстрела или террористического акта, вследствие чего возможна утечка аммиака в больших объемах (при этом зона распространения опасного облака может достигать десятков километров), процесс запуска крупнотоннажного производства аммиачной селитры и карбамида временно приостановлен».

По его словам, «есть и ряд других сложностей: существуют проблемы с поставкой необходимого объема газа, отсутствует надежная схема электроснабжения сверхкатегорийного производства».

«До войны схема электроснабжения Горловки предусматривала 18 питающих линий напряжением 110 кВ, восемь из которых были заведены конкретно на «Стирол». На данный момент электроснабжение Горловки осуществляется по трем высоковольтным линиям в 110 кВ, и всего две линии ведутся на химзавод», – сообщил Пушилин.

Теперь завод переводят в режим простоя с оптимизацией персонала до уровня, необходимого для поддержания в работоспособном состоянии технологического оборудования.

Тем временем, на предприятии образовалась задолженность по зарплате и Пушилин пообещал решить этот вопрос и в ближайшее время деньги работникам будут выплачены.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования