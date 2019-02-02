«Стирол» переводят в режим простоя

В «ДНР» не смогли запустить химический концерн, расположенный в Горловке. Главной причиной называется угроза обострения военной ситуации.

Как заявил нынешний лидер самопровозглашенной республики Денис Пушилин, «планы по запуску завода были, но ввиду обострения боевых действий, большой вероятности возникновения техногенной катастрофы в случае обстрела или террористического акта, вследствие чего возможна утечка аммиака в больших объемах (при этом зона распространения опасного облака может достигать десятков километров), процесс запуска крупнотоннажного производства аммиачной селитры и карбамида временно приостановлен».

По его словам, «есть и ряд других сложностей: существуют проблемы с поставкой необходимого объема газа, отсутствует надежная схема электроснабжения сверхкатегорийного производства».

«До войны схема электроснабжения Горловки предусматривала 18 питающих линий напряжением 110 кВ, восемь из которых были заведены конкретно на «Стирол». На данный момент электроснабжение Горловки осуществляется по трем высоковольтным линиям в 110 кВ, и всего две линии ведутся на химзавод», – сообщил Пушилин.

Теперь завод переводят в режим простоя с оптимизацией персонала до уровня, необходимого для поддержания в работоспособном состоянии технологического оборудования.

Тем временем, на предприятии образовалась задолженность по зарплате и Пушилин пообещал решить этот вопрос и в ближайшее время деньги работникам будут выплачены.