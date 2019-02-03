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Прокуратура не хочет, чтобы Савченко и Рубана судили в Славянске

Воскресенье, 3 февраля, 2019

Прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

«Итак, обвинительный акт Владимира Рубана и Надежды Савченко, едва успев приехать в Славянск, может выехать в Чернигов! По крайней мере так хотят прокуроры, которые подали сегодня ходатайство в ВС об определении подсудности дела», — написал он.

Также Рыбин заявил, что, в свою очередь, будет просить суд о том, чтобы дело его подзащитного рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

«Я, например, вижу это дело исключительно в Печерском районном суде Киева, и постараюсь убедить судей, направить акт именно в Печерский райсуд», — считает адвокат.

Напомним, 8-го марта 2018-го года Владимира Рубана задержали в районе ближайшего от Горловки КПВВ с арсеналом оружия, который он вез с неподконтрольной территории.

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