Жителей Гладосово уже год лишают пенсий из-за бездействия парламента

В поселке Гладосово, который в конце ноября 2017-го года ВСУ вернули под контроль украинской власти, пенсионерам постоянно приостанавливают выплату пенсий, поскольку населенный пункт до сих пор юридически подчинен Горловке.

У жителей поселка в паспортах их место проживания значится как ул. Гладосовкая пгт. Гольмовский Никитовского района г. Горловки, сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, сразу после освобождения поселка местные власти, в качестве временного решения, выдали жителям фиктивные справки ВПЛ без назначения адресной помощи, по которым, по задумке администрации, временно, до законодательного урегулирования данного вопроса, пенсионеры могли бы получать свои пенсии, не выезжая с Гладосово.

«Однако, после этого законодательство изменилось, пенсионные выплаты привязали к верификации, к физической идентификации, и люди стали попадать в систему „Аркан“, им начали приостанавливать выплаты, — говорит волонтер. — Это продолжалось весь 2018-й год, каждый месяц нескольким людям прекращали выплаты, и наши сотрудники в координации с районной администрацией в „ручном режиме“ решали вопрос возобновления. Нам приходилось каждую неделю по несколько раз выезжать в поселок, потому что люди постоянно обращались к нам за помощью».

Евгений Каплин подчеркнул, что, несмотря на то, что выплаты пенсий удавалось восстановить, задолженности за время приостановки многим пенсионерам так и не выплатили.

«Во время моего последнего визита в Гладосово ко мне обратился житель, которому с супругой в очередной раз были приостановлены пенсионные выплаты, — рассказал волонтер. — Мы уже неоднократно помогали данной семье в восстановлении пенсионных выплат, однако, кроме новой приостановки, им также не была выплачена задолженность за 5 месяцев за 2018-й год».

Евгений Каплин заявил, что в настоящий момент у пенсионного фонда отсутствуют правовые механизмы для беспрепятственной выплаты людям пенсионных выплат. Для того, чтобы проблемы жителей поселка были решены, населенный пункт необходимо юридически подчинить Бахмутскому району, как это было сделано с Зайцево, которое тоже являлось территорией Горловки. Однако вопрос об юридическом отделении поселка от оккупированной Горловки уже год как «застрял» в парламенте.

«Весь этот абсурд, когда моё государство Украина не платит пенсии людям, живущим фактически на контролируемой моим государством Украина и ее вооруженными силами территории происходит потому, что 450 законодателей уже год никак не могут потратить 30 секунд и нажать кнопки в поддержку законопроекта № 8576, — говорит волонтер. — Жители поселка хотели бы отказаться от справок переселенцев, ведь они ими не являются, они никуда не переселялись. Но нет правового механизма, который бы позволил им получать положенные им по закону пенсии».

По словам Евгения Каплина, сейчас в Гладосово проживает около 60 жителей, 80% из которых являются пенсионерами или получателями соцвыплат.

Вчасно