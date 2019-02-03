Фронтовая Горловка: весь вечер гремели западные окраины

В окрестностях города по-прежнему неспокойно.

Как сообщалось ранее, 2-го февраля утром стрелковое и несколько «бахов» были слышны в стороне шахты им.Гагарина.

После 18 час. по местному времени на западе снова начали стрелять, причем, по словам горожан, иногда было достаточно громко. Бои здесь не стихали уже как минимум до полуночи. Кроме того, периодически «шумел» юго-запад. Иногда мощно бахало и на этом направлении.

В субботу огонь также велся в районе авдеевской промзоны, аэропорта, Красногоровки и Старомихайловки под Донецком, на юге региона — от Гнутово до Широкино и Саханки, а на Луганщине — между Светлодарском, Попасной, Кадиевкой (Стаханов) и Алчевском, а также под Крымским. При обстрелах применялись как стрелковое и крупнокалиберное оружие, так и гранатометы с минометами, вооружение бронетехники.