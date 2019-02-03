В Чермалыке под обстрел попал автобус ритуальной службы

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Согласно информации, вчера днем со стороны «ДНР» обстреляли автобус, который следовал на кладбище.

«Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах «Ритуальные услуги», — говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба ООС 2-го февраля.

К счастью, никто не пострадал.