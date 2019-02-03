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Из-за халатности чиновников Донецкая область потеряла 136 млн. гривен

Воскресенье, 3 февраля, 2019

Донецкая область была вынуждена вернуть в государственный бюджет 136 миллионов гривен, которые были выделены из Государственного фонда регионального развития на реализацию инфраструктурных проектов.

Об этом в ходе коллегии ДонОГА заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць.

«136 миллионов гривен мы потеряли, вернули их в государственный бюджет. В чем возникает вопрос? Процедуры начали проводить в июле-августе, а закончили проводить в декабре. Как вы планировали эти проекты реализовывать?.. 29 декабря никто не успевает, казначейство закрывается, счета заблокированы, и что мы имеем… Все честно смотрят в глаза: «Ну, мы должны были успеть, но не успели». Знаете, как анекдот: «Не смогла я». Объект стоит. И теперь нам эти деньги не дадут. А отдельные объекты уже начаты: кто-то трубы проложил, кто-то ямы вырыл, и за какие деньги мы будем заканчивать эти объекты? Население придет к вам и спросит: «Уважаемые, а где вода, где свет, где газ?»… Это все ваше халатное отношение к проектам. Ваше!», — сказал Куць.

Он подчеркнул, что наибольшая сумма в Украине была возвращена в госбюджет Донецкой областью.

ОстроВ



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