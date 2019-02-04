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Жители «Л/ДНР» смогут свободно проголосовать на выборах президента Украины — Тука

Понедельник, 4 февраля, 2019

Для этого им необходимо заранее предупредить представителей избирательного участка

Жители ОРДЛО и вынужденные переселенцы смогут без каких-либо ограничений проголосовать на выборах президента страны. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Что касается избирательного процесса… Те изменения, которые сейчас внесены Центральной избирательной комиссией, относительно предоставленной возможности участия в общенациональных избирательных процессах жителям, в том числе, оккупированных территорий, свидетельствуют о том, что тезисы, которые сейчас звучат от кумовьев (президента РФ Владимира – ред.) Путина… о том, что власть не хочет слышать жителей Донбасса и Крыма… что власть не дает им возможности голосовать, – все это откровенная ложь», – сказал Тука.

По его словам, у украинской власти нет возможности открывать избирательные участки на неподконтрольных территориях, однако граждане Украины, которые там проживают, имеют и возможность, и обязанность принимать участие и в выборах президента, и в выборах в парламент.

Кроме того, замминистра пояснил процедуру голосования для переселенцев. По его словам, любой житель Донецкой или Луганской области, несмотря на то, является ли он зарегистрированным как переселенец, или нет, может прийти и проголосовать без справки о «статусе».

Для принятия участия в выборах необходимо не позже чем за пять дней до даты выборов на избирательном участке сообщить о том, где он будет голосовать 31-го марта.

То есть, добавил Тука, в данном вопросе «никаких ограничений ни для кого не существует».

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