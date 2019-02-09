В «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их нуждающимся

Нынешние чиновники самопровозглашенной республики заявили о намерениях достроить недострои и передать их пострадавшим от военных действий. Об этом заявил так называемый «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.

По его словам, проведено предварительное обследование восемь многоквартирных жилых домов, незавершенных новостроек (Донецк, Горловка, Макеевка, Шахтерск, Углегорск и Старобешевский район), имеющих высокую степень готовности.

«Для обеспечения нормальных жилищных условий лиц, потерявших единственное жилье и проживающих на территории ДНР, администрациями городов и районов планируется провести ремонтные работы в 504 объектах жилого фонда, в том числе в 479 квартирах муниципальной формы собственности и в 25 комнатах общежитий Харцызска и Амвросиевки», — заявил С.Наумец.

Ранее сообщалось, что в этом году в Горловке планируется заселить 32 квартиры из так называемого маневренного фонда.

ДонПресс