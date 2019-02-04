Фронтовая Горловка: интенсивность боев на севере резко выросла

В воскресенье неспокойно было на нескольких направлениях, но наиболее серьезные столкновения происходили в стороне Зайцево и Гольмовского.

После полудня стрелять начали на юго-западе, там же прогремел одиночный «бах», похожий на работу ПВО. В районе Зайцево горожане услышали стрелковое, гранатометы и минометы после 16 час. по местному времени. Кроме того, также фиксировались перестрелки и «бахи» на всей протяженности западных окраин.

Около 18 час. в соцсетях сообщили о продолжающемся применении минометов районе Зайцево и Гольмовского и по некоторым данным в Зайцево зафиксированы прилеты на ул.Брусилова и Полетаева.

После 21 час. продолжались боевые действия на западе, а также южнее и севернее, где стреляли еще несколько часов.

3-го февраля обстреливались также районы следующих населенных пунктов: Ясиноватая и Авдеевка, Павлополь, Ужовка и Саханка, Новотошковское, Золотое-4 и 5, Крымское и Желобок.