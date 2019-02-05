Платежный баланс Украины сведен с профицитом 2,9 млрд. долларов

По предварительным данным Национального банка Украины, платежный баланс Украины в 2018-м году сведен с профицитом $2,9 млрд. Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

“Положительное сальдо платежного баланса фиксируется четвертый год подряд”, — сообщает НБУ.

По данным НБУ, в минувшем году дефицит текущего счета увеличился до $4,7 млрд. из-за расширения дефицита торговли товарами.

Экспорт товаров за год вырос на 9,2% до $43,3 млрд. Продажа продовольственных товаров за границу увеличился на 4,8%, прежде всего благодаря высокому урожаю зерновых — стоимостные объемы поставок зерновых культур выросли на 11,4%.

Экспорт черных и цветных металлов увеличился на 15,3% г/г благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре, сообщает НБУ.

Больше всего в 2018-м году увеличились поставки украинской продукции в страны ЕС — на 15,5%. Доля стран ЕС в общем экспорте товаров выросла до 37,6% (по сравнению с 35,6% в 2017-м году). В то же время доля стран Азии сократилась с 32,4% до 31,5%, а доля России — с 8,5% до 7,0%.

Импорт товаров за год вырос существеннее экспорта — на 14,0% до $56,3 млрд.

Энергетический импорт увеличился на 15%, прежде всего вследствие более высоких мировых цен на энергоносители.

Энергетические импорт вырос на 13,7%. Высокими темпами продолжал расти импорт продукции машиностроения (на 17,8%), продовольственных и промышленных товаров (на 17,6% и 21% соответственно).

НБУ отмечает, что больше всего за прошлый год вырос импорт товаров из стран Азии (на 27,3%), в результате их доля увеличилась с 20,1% в 2017 году до 22,4% в 2018-м году. Несмотря на наращивание импорта из стран ЕС (на 12,4%) их доля уменьшилась с 37,2% до 36,6%. Доля России также снизилась с 14,5% до 14,2%.

Также увеличился объем экспорта услуг (на 10,6%), прежде всего за счет услуг ИТ-сектора, переработки давальческого сырья и предоставления услуг в сфере туризма.

Рост импорта услуг был несколько медленнее (8%) и обеспечивался увеличением расходов выезжающих за границу украинцев и ростом спроса на транспортные и другие деловые услуги. В результате профицит торговли услугами увеличился до $1,5 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету вырос до $7,5 млрд. (по сравнению с $5 млрд. в 2017-м году).

По результатам года преобладал приток частного сектора, однако в конце года значительно увеличилась роль государственного сектора. В частности, в IV квартале правительство разместило еврооблигации на $2 млрд. и привлекло финансирование от Всемирного банка и ЕС на общую сумму в $1 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил $2,4 млрд. ($2,6 млрд. в 2017-м году). В частности, 58% таких инвестиций или $1,4 млрд. — были направлены в реальный сектор экономики. Инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, из них почти половина — операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

Укррудпром