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Для Торецка разработают вариант альтернативного водоснабжения

Понедельник, 4 февраля, 2019

Глава ДонВГА Александр Куць распорядился создать проект, который предусматривает независимое водоснабжение Торецка.

«Вопрос водоснабжения Торецка остается проблемным сегодня. Сделаем проект по независимому водоснабжению и будем искать ресурсы. Сразу скажу, он будет недешевый. Если рассматривать еще и строительство фильтровальной станции — это порядка 350 млн. грн., таких денег в бюджете нет, поэтому придется привлекать партнеров и доноров», — заявил Александр Куць.

Участок водовода Горловка — Торецк, только за последние полгода четыре раза попадал под обстрел, что приводило к полному прекращению центрального водоснабжения Торецка.

dzerghinsk.org



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