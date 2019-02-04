«Шахтер» всухую проиграл «Партизану» и разгромил «Ботев»

В Турции горняки сначала уступили вице-чемпиону Сербии, а затем с крупным счетом обыграл пятую команду Болгарии.

Уже на 9-й минуте соперник повел в счете — между острыми выпадами дончан к воротам белградцев, отличился Николич. «Шахтер» больше владел мячом и атаковал, но в итоге под занавес тайма пропустил еще раз (Шчекич). Всю вторую половину встречи подопечные Фонсеки искали удачи у ворот сербов, но забить так и не получилось.

Уже сегодня чемпионы Украины разгромили «Ботев» из Пловдива — 6:1. «Дублем» до перерыва отличился Тотовицкий, а после — Кайоде. Еще по голу на счету Бутко и Майкона.