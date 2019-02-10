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В программе «Доступные лекарства» пополнился список бесплатных препаратов

Воскресенье, 10 февраля, 2019

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов программы «Доступные лекарства». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В новом перечне доступны 64 бесплатных препарата, включая лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы. Всего в реестр включено 258 лекарств, которые пациенты могут приобретать с небольшой доплатой.

Самый дешевый препарат, который на 100% возмещает государство, стоит 4,76 гривен, самый дорогой — 898,22 гривен.

Благодаря пересмотру перечня препаратов программы, производители снизили цены на 37 торговых наименований лекарственных средств.

Сообщается, что на следующие полгода фармпроизводители гарантируют обеспечение 39 млн. упаковок препаратов для пациентов, а 16 млн. упаковок пациенты смогут получить бесплатно.

Полный перечень препаратов по программе указан в приказе Министерства от 1-го февраля 2019-го года.

Левый берег



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