Фронтовая Горловка: в ночь вошли с боями

Интенсивно стреляли во второй половине понедельника.

О боевых действиях горожане начали сообщать после 16 час. По их словам, неспокойно было на севере и западе Горловки.

Спустя час наиболее «шумными» направлениями назывались район шахты им.Гагарина и Широкой Балки, а чуть позднее — Зайцево и сторона Светлодарска. Такая ситуация сохранялась практически до полуночи, во всяком случае позднее тревожных сообщений не поступало.

Сегодня утром пулеметные очереди фиксировались на юго-западе.

4-го февраля продолжали стрелять на западе и севере Донецка, на юге региона и на Луганщине.