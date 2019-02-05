В Украине зарегистрировано уже 30 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины в ночь с воскресенья на понедельник завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, но все еще продолжает регистрировать желающих.

Так, по состоянию на 4-е февраля их число достигло рекордной в истории Украины отметки — 30 кандидатов. И это число будет расти, весь всего 89 человек изъявили желание принять участие в выборах в качестве кандидата на пост президента, причем 17 человек обратились в ЦИК в последний день регистрации.

Известно, что с начала подачи документов 22 заявления не были приняты по разным причинам.

Окончательный же список кандидатов обнародуют не позднее 9-го февраля. Проголосовать на выборах президента украинцы смогут 31-го марта.