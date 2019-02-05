 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Сегодня началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать

Вторник, 5 февраля, 2019

В Украине 5-го февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25-го марта. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться», размещенного на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

«Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года», — отметили в Центре.

Кого допустят на ВНО-2019

Сдать тесты ВНО смогут молодые люди, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования. В частности — выпускники школ; ученики учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования; студенты заведений высшего образования (колледжи), получающие полное общее среднее образование; а также те ученики, которые в нынешнем году получают полное общее среднее образование за рубежом.

Кроме того, зарегистрироваться на ВНО смогут и те, кто уже получил аттестат в предыдущие годы.

Как зарегистрироваться на ВНО-2019

Чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карту, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр УЦОКО.

Чтобы создать регистрационную карту, необходимо использовать специальный онлайн-сервис «Зарегистрироваться».

В УЦОКО подчеркивают, что одним из первых шагов регистрации является выбор категории регистрируемого лица. Предусмотрено пять категорий абитуриентов:

  • «Выпускник заведений общего среднего образования 2019 года»;
  • «Ученик (слушатель) учреждений профессионального (профессионально-технического) образования»;
  • «Студент учреждения высшего образования»;
  • «Выпускник прошлых лет»;
  • «Выпускник, который получит в 2019 году полное среднее образование в зарубежном учебном заведении»;

Отмечается также, что процедура регистрации несколько отличается в зависимости от того, сдает ли лицо государственную итоговую аттестацию в виде ВНО.

УЦОКО подготовило пошаговые инструкции для всех категорий.

Итоги регистрации на ВНО

После отправки пакета документов для регистрации в региональном центре ученики и абитуриенты смогут проверить прогресс их обработки при помощи онлайн-сервиса «Состояние обработки документов». Для этого необходимо ввести в сервис номер регистрационной карты. Факт регистрации будет подтвержден с помощью сертификата ВНО, который ученикам будут отправлять в индивидуальном конверте. В случае необходимости в регистрационные данные можно будет внести изменения, осуществив перерегистрацию.

Дополнительная сессия ВНО

Подать документы на участие в дополнительной сессии ВНО имеют право лица, которые не смогут пройти оценивание во время основной сессии по причине:

  • учебы за границей в год проведения оценивания;
  • невозможности принять участие в основной сессии ВНО по отдельным предметам в определенные дни в связи с религиозными убеждениями;
  • выбора для ВНО двух учебных предметов, тестирование по которым проводится во время основной сессии в один день;
  • необходимости создания особых условий прохождения ВНО, которые могут быть обеспечены только во время дополнительной сессии;
  • участия в международных и всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) в период основной сессии ВНО, если эти мероприятия включены в официальные мероприятия МОН Украины, Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта Украины.

Либо – по причине сдачи госэкзаменов, пребывания за границей. Чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО, необходимо подать заявление в свободной форме, а также документ, который подтверждает причину невозможности принять участие в основной сессии. Список подобных документов приводит УЦОКО.

Телеграф



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования