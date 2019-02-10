Индексации пенсий: на сколько увеличатся суммы выплат

Правительство запланировало три индексации пенсий в течение этого года. Ближайшее повышение выплат запланировано на март, еще две индексации ожидаются в июле и декабре.

В середине лета надбавка составит 67 гривен, а уже в декабре – 74 гривны. В начале весны повышение пенсий в среднем составит до 20%, поскольку индексация фактически умножит пенсионные выплаты тех, у кого было обновление пенсии, на коэффициент.

Таким образом, учитывая обновленный показатель заработной платы (перерасчет осуществлялся в 2017) украинец со средней зарплатой и 40 годами стажа получает около 1505 грн. В марте эта пенсия может вырасти до 1761 гривен (увеличение на 256 гривны в целом).

Пенсионеры, которые получали зарплату выше средней в два раза, получают пенсию в размере 3011 гривен. В марте она может оставить до 3523 гривен (увеличение на 512 гривен в целом).

Как мы уже писали раньше, министр социальной политики Андрей Рева во время пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2018-м году заявил, что с 1-го января начнется повышение минимальной пенсии для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 — для мужчин. Выплаты планируется повысить на 172 гривны. Тем самым пенсия будет увеличена до 1669 гривен.

Еще раньше мы писали о том, какой стаж необходим для получения пенсии. С 2017-го года, после вступления в силу норм пенсионной реформы, условия назначения пенсии меняются каждый год.

В частности, до 1-го января 2018-го года пенсии по возрасту назначались по достижении 60 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет. В 2028-м году на пенсию стоит рассчитывать тем, у кого страховой стаж которых составит 35 лет.

В 2019-м году в 60 лет выйти на пенсию могут только те украинцы, которые имеют не менее 26 полных лет стажа. Те же, кто имеет стаж от 16 до 25 лет, смогут «уйти на отдых» только в 63 года. Если стаж еще меньше 16 лет, то на пенсию можно будет рассчитывать лишь в 65 лет.

Хвиля