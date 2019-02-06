Фронтовая Горловка: по-прежнему слышны отголоски войны

Во вторник тревожные сообщения о боях поступали на протяжении всего дня.

Как сообщалось ранее, с самого утра неспокойно было на юго-западе, где применялись крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. К полудню интенсивность боев сместилась к шахте им.Гагарина, а затем снова громко стало уже вечером.

На западе и севере загремело тяжелыми «бахами». Также периодически продолжали стрелять на юго-западе. Спустя несколько часов активность боевых действий спала.

5-го февраля в сводках упоминались районы авдеевской промзоны и аэропорта, Спартака и Песок, Ново- и Старомихайловки, Гнутово, Ужовки и Пикуз, Попасной, Первомайска и Крымского.